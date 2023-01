Esclusiva: Lecce, contatti con il Sion per il difensore centrale Saintini

Il Lecce può prendere un altro difensore centrale, in modo da liberare Tuia che piace a diversi club di Serie B (Reggina compresa). È in corso una trattativa con il Sion per Nathanael Santini, originario della Guadalupa, un classe 2000 cresciuto nel Montpellier. Il Lecce lo aveva già seguito la scorsa estate, ora c’è una trattativa aperta e un forte interesse confermato. Operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 2,5 milioni che diventerebbe obbligo in caso di salvezza del Lecce.

Foto: Instagram Saintini