Roberto Insigne sarà un rinforzo del Palermo e si tratta di un lusso per la Serie B. Confermato quanto vi avevamo anticipato diversi giorni fa e poi ribadito. Insigne farà le visite lunedì e poi verrà ufficializzato dall’ambiziosissimo Palermo, l’attaccante esterno firmerà un triennale. Al Frosinone anche un bonus in caso di promozione in Serie A dei rosanero.

Foto: sito Benevento