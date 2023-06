Esclusiva: Palermo, c’è anche Roberto Insigne nella lista

Il Palermo vuole mettere su una squadra sempre più competitiva in modo da poter puntare alla promozione diretta senza passare dai playoff. Vi abbiamo già raccontato dei discorsi molto bene avviati per il difensore Lucioni e del forte interesse per il centrocampista Bisoli. Adesso possiamo aggiungere il nome di Roberto Insigne, l’esterno offensivo che ha vinto un altro campionato a Frosinone e che è entrato nella lista del Palermo.

Foto: twitter Benevento