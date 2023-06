Il Palermo non molla Roberto Insigne in uscita da Frosinone, un nome che vi avevamo anticipato diversi giorni fa. L’apprezzamento è totale, stiamo parlando di un esterno offensivo che in B fa la differenza e che ha vinto i campionati. C’è il gradimento di Corini, si lavora per arrivare agli accordi definitivi.

Foto: Instagram Insigne