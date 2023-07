Fabiano Parisi sarà un esterno sinistro della Fiorentina come vi abbiamo anticipato nella notte tra domenica e lunedì, confermando ulteriormente ieri. Operazione da 10 milioni più 1 di bonus. Possiamo aggiungere che nel pomeriggio sono stati firmati i documenti con il via libera dell’Empoli. E per venerdì sono state programmate le visite a Firenze, le prime ore di Parisi con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Parisi