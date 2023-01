L’indiscrezione: Modena, in chiusura Strizzolo. Le ultime su Azzi

Il Modena è in chiusura per Luca Strizzolo, l’attaccante in uscita dal Perugia e di proprietà della Cremonese che apparteneva alla lista di tre nomi anticipata lo scorso 25 dicembre. Ulteriore conferma che era Forte la priorità. Strizzolo gradisce il trasferimento e gli accordi tra i club stanno per essere perfezionati. In uscita Paulo Azzi: tra le squadre di B segnalate qualche giorno fa, sta avanzando il Palermo anche se non possono essere esclusi nuovi inserimenti a sorpresa. Per la sostituzione il Modena pensa sempre a Liotti, ma non sarà una trattativa semplice visto che la Reggina che non intende privarsene.

Foto: twitter Cremonese