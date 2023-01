L’indiscrezione: Azzi in uscita da Modena, ci sono 4 club in fila

Paulo Azzi lascerà il Modena dopo le trattative della scorsa estate non andate in porto. Sull’esterno brasiliano negli ultimi giorni si è manifestato l’interesse di 4 società: Ascoli, Cagliari, Frosinone e Palermo in ordine alfabetico ma non di vantaggio di un club sull’altro. Il Modena vorrebbe monetizzare, ha individuato in Liotti della Reggina il sostituto, ma non sarà una trattativa semplice.

Foto: Paulo Azzi Instagram