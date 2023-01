L’indiscrezione: Liotti, pressing del Modena. Ma la Reggina resiste

Daniele Liotti è un obiettivo concreto per la fascia sinistra del Modena e sono stati mossi passi decisi che si avvicinano abbastanza a un pressing. Il Modena migliorerebbe l’ingaggio per il classe 1994, ma soltanto una grande proposta per il cartellino porterebbe la Reggina a valutare. Per gli amaranto Liotti è stato molto importante negli ultimi anni, soprattutto perché si è adattato da mezzala pur coprendo un altro tipo di ruolo, con enorme applicazione e senso di appartenenza. Il pressing Modena continuerà, ma la posizione della Reggina per ora è chiara.

Foto: Instagram personale