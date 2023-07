L’indiscrezione: Lazio, la verità su Berardi, Orsolini e Torreira

Domenico Berardi e la Lazio: facciamo un nuovo punto. Il profilo, ricordiamolo, piace molto a Sarri, è per distacco il primo della lista. Lo aveva chiesto già due anni fa, quando si era da poco insediato in casa Lazio, ma allora non c’erano margini. Adesso può essere il regalo di mercato per la Champions, ma bisogna fare in modo che Lotito e Carnevali entrino nel vivo della trattativa. E fin qui non è avvenuto. Possiamo soltanto ribadire come l’esterno offensivo sarebbe l’ideale per il salto di qualità, in una lista che comprende Politano e Orsolini ma non in cima. Ma ricordiamo che il calciomercato è imprevedibile e le situazioni possono cambiare in qualsiasi momento. Quanto a Torreira, ribadiamo il concetto: Sarri ha dato il via libera, del gradimento per Ricci parliamo a parte, ma serve che la trattativa con il Galatasaray entri nel vivo. Gedson Fernandes: la trattativa non si è bloccata soltanto per le richieste esose del Besiktas, ma perché nell’ultimo periodo il portoghese ha giocato più da mezzala che da vertice basso. Il nome di Boloca resta, invece, spendibile a maggior ragione se uscisse almeno uno tra Marcos Antonio e Basic.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo