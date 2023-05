Berardi, uno dei primi nomi fatti da Sarri alla Lazio: ecco quando. I retroscena e le prospettive

Domenico Berardi piace molto a Maurizio Sarri che lo avrebbe voluto alla Juve, lo ritiene uno degli esterni offensivi in grado di sintetizzare perfettamente il suo 4-3-3. E ci sono le prove sul fatto che Sarri abbia fatto questo nome a Lotito: una storia che si riferisce addirittura a giugno 2021 quando l’allenatore si era appena insediato a casa Lazio. Quel nome, che avevamo anticipato, non ha avuto sviluppi perché non c’erano le condizioni economiche (la valutazione non era inferiore ai 35 milioni) e perché il Sassuolo avrebbe deciso di tenerlo. Due anni dopo Berardi magari non è più blindato come prima, possono esserci altri club alla finestra, la valutazione è scesa di circa 10 milioni, di sicuro Sarri continua a considerarlo l’interprete perfetto per la sua Lazio. E non potrebbe essere diversamente se consideriamo le qualità, i numeri e le prodezze balistiche – gol o assist – del talento calabrese. Poi bisognerà capire se il Sassuolo cederà sia Frattesi che Berardi e molte altre cose. Ma se a Sarri tra un mese dovessero chiedere di fare il nome di un esterno offensivo bravo e italiano, ripeterebbe il nome di Berardi. Come aveva fatto poco più di due anni fa. Prima la Lazio deve blindare la Champions, passaggio essenziale per pensare a un mercato da protagonista.