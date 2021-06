Esclusiva: Berardi, probabile addio al Sassuolo. Due strade in Italia, c’è anche la Lazio

Domenico Berardi probabilmente lascerà il Sassuolo in questa sessione di mercato. E’ anche una questione di motivazioni: in passato l’esterno offensivo ha detto no a tutti (tre volte alla Juve!) ma ora è il momento di salutare. E così probabilmente accadrà, lo stesso amministratore delegato Carnevali ha detto che non potrebbe dare garanzie su una conferma dell’esterno offensivo calabrese. Aggiungendo che non è una questione economica, traduzione: il Sassuolo continua a valutarlo almeno 40 milioni, ma se qualcuno fosse davvero interessato si troverebbe una soluzione come verrà fatto con la Juve nell’operazione Locatelli. Per Berardi ci sono stati timidi sondaggi dall’estero, in Serie A ci sono due strade. La novità può essere la Lazio, a Sarri piace molto e nel 4-3-3 sarebbe perfetto, a maggior ragione in caso cessione di Correa (occhio al PSG) e tenendo conto che la Lazio è già su Brandt (priorità) e Felipe Anderson. Abbiamo detto del Milan, per Pioli proprio Berardi è il migliore in quel ruolo e fece un tentativo vero, non andato in porto, quando allenava la Fiorentina. Ora è arrivata l’estate giusta per provare a prendere Berardi.

Foto: Twitter personale