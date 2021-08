L’indiscrezione: Lammers al Genoa dopo l’uscita di Romero

Sam Lammers è in pectore il nuovo attaccante del Genoa. Una trattativa avviata a sorpresa addirittura lo scorso 25 dicembre, e che si è riaccesa prepotentemente nelle ultime due/tre settimane. Il Genoa, che aspetta Ekuban per le visite, ha voglia di accogliere l’attaccante numero uno della lista di Ballardini. Dopo la definizione della cessione di Romero, con il Tottenham oggi in chiaro vantaggio, arriverà il via libera anche per Lammers.

Foto: Twitter Atalanta