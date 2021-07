Ekuban e il Genoa: confermati i rumors turchi di ieri

Il Genoa fiuta un nuovo colpo. Si tratta di Caleb Ekuban, attaccante ghanese classe 1994, contratto in scadenza con il Trabzonspor. Dopo i rumors delle scorse settimane, quando era stato concesso un permesso per non presentarsi nel ritiro del club, già dalle 20 di ieri Ekuban viene considerato dai media turchi come un colpo ormai imminente di Preziosi. Soprattutto è l’attaccante a spingere per arrivare in Italia, operazione da circa 2 milioni più bonus. Per Ekuban, che ha passaporto comunitario, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperi mie con Lumezzane, Renate e Suditirol.

FOTO: Twitter Trabzonspor