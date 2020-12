Esclusiva: il Genoa pronto a liberare Scamacca. Piace Lammers per l’attacco

La cura Ballardini ha dato subito gli effetti sperati in casa Genoa, con una vittoria fondamentale a La Spezia per accorciare la classifica e per rimettersi in corsa. Adesso il mercato sarà un passaggio importante con almeno tre-quattro operazioni per rafforzare la squadra. Il Genoa è pronto a liberare Gianluca Scamacca, arrivato in prestito secco dal Sassuolo e che ha una valutazione di almeno 20 milioni. Il Milan resta molto interessato ma c’erano stati in passato sondaggi importanti di Inter, Fiorentina e Roma. Il Genoa prenderà almeno un attaccante di spessore e le attenzioni sono rivolte a Sam Lammers che non trova spazio nell’Atalanta, un profilo che intriga non poco e che in passato era stato trattato a lungo dalla Samp. L’Atalanta ha proposto anche Piccini al Genoa (in prestito dal Valencia), in questo caso la pista non riscalda. Per Lammers, invece, c’è gradimento.

Foto: Twitter Genoa