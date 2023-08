L’indiscrezione: Guendouzi, il prezzo era già sceso. La strategia Lazio

Matteo Guendouzi è un obiettivo concreto della Lazio. Un profilo sdoganato, non da oggi o da ieri, ma dal giorno di Ferragosto e non escludiamo che nei prossimi giorni possa arrivare anche un’accelerata. Intanto, possiamo confermare quanto anticipato qualche giorno fa: la valutazione del cartellino è scesa sotto i 20 milioni, il profilo piace molto perché ha caratteristiche diverse rispetto a quelle di Samardzic e forse più congeniali. La Lazio sa che c’è concorrenza, non molla la presa ma è consapevole che Guendouzi gradirebbe il trasferimento. Oggi gli intermediari dell’operazione sono stati avvistati a Formello per passaggi molto importanti ai fini della trattativa.

Foto: Twitter OM