Esclusiva: Lazio, la differenza (oggi) tra Samardzic e Guendouzi

La Lazio dovrebbe prendere un altro centrocampista dopo aver ceduto uno tra Marcos Antonio (da una settimana il PAOK Salonicco è in pressing) e Basic. Ma non è da escludere che possano partire entrambi, dipenderà dalle offerte e dalle traiettorie di mercato. Ma chi potrebbe essere la nuova mezzala di Maurizio Sarri? Ci sono due nomi in evidenza: Matteo Guendouzi e Lazar Samardzic, entrambi da tempo nei radar. Per Guendouzi, che l’OM vuole cedere, la Lazio ha memorizzato che la valutazione può scendere tra 18 e 20 milioni, bonus compresi. C’è concorrenza, e di questo particolare dobbiamo tenere conto, dipenderà dalla tempistica ma la Lazio ha acceso i motori. Aggiornamento su Samardzic: abbiamo inserito il suo nome in lista addirittura l’11 luglio, a quei tempi assolutamente un inedito con l’Inter che era partita all’inseguimento e sappiamo come è finita. Samardzic piace perché ha le qualità tecniche ideali per crescere con Sarri, Guendouzi ha caratteristiche diverse, è più esplosivo e un identikit perfetto. Non è vero che non ci siano stati contatti tra Lazio e Udinese, il club di Lotito si è informato e ha memorizzato che la richiesta sarebbe di 18 milioni più Basic, una richiesta importante. Le valutazioni continueranno, in lista c’è anche Wieffer del Feyenoord ma non è il nome più seguito in questi giorni, indipendentemente dalle richieste degli olandesi. Occhio, però, perché qualsiasi situazione è in evoluzione.

Foto: Instagram Samardzic