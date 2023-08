L’indiscrezione: Guendouzi in uscita dall’OM. Prima scelta Lazio, ma piace a tanti

Matteo Guendouzi potrebbe lasciare l’Olympique Marsiglia nei prossimi giorni, a maggior ragione dopo l’eliminazione dalla Champions. Il centrocampista classe 1999 ha un contratto fino al 2025, non è più incedibile, ha un profilo importante e la situazione va seguita con attenzione. Il suo profilo è in cima alla lista della Lazio, ma serve che esca almeno uno tra Basic e Marcos Antonio. Nella stessa lista c’è anche Mats Wieffer del Feyenoord. Guendouzi piace anche al Galatasaray, ha una proposta dall’Arabia e potrebbero materializzarsi un paio di club inglesi, lui in Premier ci ha già giocato con l’Arsenal. Quindi, la concorrenza non manca e dipenderà molto dagli esuberi: chi cede prima, avrà maggiori possibilità di andare su Guendouzi. Per la Lazio sarebbe un grande colpo, ma bisogna fare in fretta.

Foto: Twitter Marsiglia