L’indiscrezione: Folorunsho-Fiorentina, c’è l’accordo. Presto la definizione tra i club

Michael Folorunsho è un chiodo fisso della Fiorentina. La trattativa, sempre poi avanzata, sta andando avanti anche per chi se n’è accorto ieri, ma queste cose fanno parte del gioco. Possiamo aggiungere due dettagli: Folorunsho è felice della scelta fatta e ha già raggiunto l’accordo con il club viola, ci sarà un adeguamento rispetto al contratto attuale con il Napoli in scadenza nel 2029. Nessun problema sulla formula, come anticipato ieri: prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Presto la definizione tra i club.

Foto: instagram Folorunsho