Esclusiva: Folorunsho, sempre più Fiorentina. I dettagli

Michael Folorunsho viaggia sempre più spedito verso la Fiorentina. Dopo quanto vi abbiamo svelato la scorsa estate e negli ultimi giorni, possiamo aggiungere che la trattativa procede e c’è una bozza di accordo tra il centrocampista e il club viola. Adesso la Fiorentina lavora per perfezionare gli accordi con il Napoli, operazione in prestito con diritto di riscatto per complessivi 8-9 milioni. Trattativa molto bene avviata e fiducia in crescita.

Foto: Instagram Folorunsho