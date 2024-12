Fazzini, conferme su irruzione Lazio, forte gradimento e cifre. Su Folorunsho…

Jacopo Fazzini è un obiettivo concreto della Lazio. Anzi, la Lazio è tornata forte un anno dopo, come abbiamo anticipato 5 giorni fa, un po’ a sorpresa perché il centrocampista dell’Empoli classe 2003 non era stato più accostato ai biancocelesti dopo quanto avvenuto lo scorso 31 dicembre. Ma evidentemente, come raccontato, il feeling è rimasto e ribadiamo un concetto: la Lazio li vuole italiani e pronti, non a caso sta seguendo anche Casadei ma intanto vuole accelerare per Fazzini, pur avendo messo nei radar Atangana del Rennes e malgrado il rinnovo del contratto. Ma può essere una storia per la prossima estate, senza nulla escludere, mentre Fazzini è una pista Lazio sempre più concreta arrivata cronologicamente dopo i sondaggi della Fiorentina. E anche sulle cifre vale quanto raccontato 5 giorni fa, parliamo di 14-15 milioni. I viola restano su Folorunsho, seguito a sorpresa già la scorsa estate (anche dalla Lazio) e che qualche giorno fa avevamo accostato al club di Commisso, a conferma che le trame con il Napoli possono entrare nel vivo e che il profilo piace molto alla Fiorentina.

Foto: Instagram Fazzini