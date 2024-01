L’indiscrezione: Djuric-Monza, in arrivo il via libera del Verona

Milan Djuric sarà un nuovo attaccante del Monza. Nelle ultime ore è arrivato il via libera dell’Hellas che si era rassegnato a perderlo. L’offerta, ricordiamolo, non è certo un minimo indennizzo per l’Hellas: stiamo parlando di due milioni per il cartellino più un altro milione di bonus. Una proposta irrinunciabile e un salto di qualità enorme per il gigante bosniaco che otterrà di essere liberato, in modo da presentarsi alle visite mediche con il Monza. Tra l’altro Galliani era stato irremovibile sul fatto di poter avere subito a disposizione Milan Djuric.

Foto: Twitter Verona