Esclusiva: Monza, altri passi verso Milan Djuric. I dettagli

Milan Djuric è un obiettivo concreto, molto concreto, del Monza come vi abbiamo anticipato giorni fa e soprattutto ribadito con forza ieri. Proprio da ieri la trattativa per il gigante bosniaco è entrata nel vivo, Djuric può lasciare l’Hellas dove è un titolare e ha la fiducia di tutti. Ma il Monza ha fatto altri passi verso Djuric, andando oltre l’offerta da 1,5 milioni e aggiungendo i bonus. Djuric non chiederà al Verona di essere ceduto per il grande rapporto con il club, ma il Monza è in pressing totale e propone anche un importante contratto al classe 1990.

Foto: Twitter Hellas Verona