L’indiscrezione: Criscito, conferme totali. Il ritorno al Genoa è a un passo

Mimmo Criscito e il ritorno al Genoa: ci siamo, mancano soltanto gli aspetti burocratici e formali. A conferma di quanto vi avevamo anticipato il giorno del suo addio al Toronto, quando si parlava addirittura di addio al calcio. In realtà, l’idea del difensore era quella di tornare al Genoa e non pochi giorni fa avevamo aggiunto che l’assenza del suo “nemico” Blessin avrebbe spianato la strada. Siamo in dirittura, il sogno di Criscito verrà esaudito.

Foto: Instagram Toronto