Il retroscena: Criscito e il Genoa, ora il “nemico” Blessin non c’è più

Domenico Criscito ha archiviato la parentesi qualche settimana fa, poche soddisfazioni e un frettoloso rientro a casa, ma non ha ancora detto addio al calcio giocato. Tutto questo perché, come anticipato circa un mese fa, il suo sogno è quello di tornare al Genoa, un modo anche per dimenticare quella dolorosa retrocessione in B, un marchio indelebile in negativo. Adesso che non c’è il suo “nemico” Blessin, ci sono i margini perché tra Criscito e il Genoa accada qualcosa, magari subito dopo le ultime due partite che porteranno poi a una sosta di tre settimane.

Foto: Criscito Instagram