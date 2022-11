Criscito-Toronto, i retroscena di un addio annunciato 12 giorni fa. E il sogno Genoa

Mimmo Criscito e l’idea di dire addio al Toronto. Da poche ore è ufficiale, non si tratta certo una notizia di ieri, ma è stata un’anticipazione di Michael Singh, giornalista canadese che si occupa di MLS e delle vicende del Toronto, addirittura di 12 giorni fa. Il 4 novembre c’erano già tracce concrete di un probabile addio al club che lo aveva ingaggiato la scorsa estate. Criscito aveva raggiunto Toronto in ritardo rispetto agli accordi dello scorso dicembre, aveva deciso di restare al Genoa dove era stato protagonista al contrario, con quel famoso rigore sbagliato nel derby e una retrocessione dolorosa. Contrariamente a Bernardeschi (che ha dichiarato di vedere la MLS come torneo più importante al mondo nei prossimi cinque anni) e Insigne (che ha rotto completamente con il passato), Criscito ha preferito limitare a pochi mesi la sua permanenza in Canada. Ulteriore conferma di idee confuse, stavolta senza sfoghi social come accadde quella volta quando c’era una trattativa con la Fiorentina e fece di tutto per restare al Genoa. Adesso, a quasi 36 anni, non ha ancora deciso di lasciare il calcio – come evidenziato frettolosamente da qualche fonte nella giornata di ieri – perché spera di tornare proprio al Genoa. Se non fosse possibile, Criscito penserebbe ad altre soluzioni, eventualmente si dedicherebbe a un futuro da allenatore. Ma il suo sogno resta il Genoa dove Blessin è l’allenatore, pur essendo – come raccontato – sotto osservazione e sarà importante non sbagliare ulteriormente in campionato. Intanto, giù il sipario su Criscito a Toronto: pochi mesi e retromarcia.

Sources: Domenico “Mimmo” Criscito, 35, is considering retiring after joining Toronto FC just 4 months agohttps://t.co/e2EmoS69HB — Michael Singh (@MichaelSingh94) November 4, 2022



Foto: Criscito Instagram