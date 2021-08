Esclusiva: Correa-Inter, in agenda nuovo incontro. Intanto Zapata scalpita e Thuram va ko

Joaquin Correa spera fortemente nell’Inter, a maggior ragione dopo l’incontro (positivo) anticipato ieri. Ripetiamo: proprio quella data, venerdì 20 maggio, può essere un’ipotetica svolta. Perché da quel momento il Tucu ha detto no all’Everton, che stava raggiungendo un accordo di massima sia con la Lazio che con il suo entourage. E vuole aspettare. A proposito, è stato programmato un nuovo incontro per parlare di Correa all’Inter: ora i nerazzurri stanno giocando, la Lazio esordirà tra poco, prevedibilmente se ne parlerà tra domani e lunedì. Intanto, segnaliamo i malumori di Zapata (a lungo prima scelta dell’Inter), vedremo con quali sviluppi. Nel frattempo Marcus Thuram è uscito per un infortunio al ginocchio al 20’ di Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach con la sua squadra già sotto di due reti (autogol di Sommer e raddoppio di Schick). Vedremo l’entità.

Foto: Twitter Lazio