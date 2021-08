Il retroscena: Correa, voglia di Inter. L’incontro di ieri può essere uno spartiacque

L’Inter vuole scegliere con calma il nuovo attaccante, ma la giornata di ieri è un potenziale spartiacque. L’incontro, che vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio, tra Alessandro Lucci e i dirigenti nerazzurri per parlare di Joaquin Correa è la chiara dimostrazione che il Tucu ha un ruolo ancora molto importante nelle strategie del club. Certo, costa di più di Thuram (facciamo 5 milioni: con 30, bonus compresi, si può chiudere per il figlio d’arte del Borussia Monchengladbach; Lotito chiede circa 35, bonus compresi, per il suo tesserato) ma ha due sponsor assoluti. Il primo: ovviamente Simone Inzaghi. Il secondo: Lautaro Martinez, suo recente e felice compagno di viaggio in Copa America. Certo, loro non fanno la trattativa con la Lazio, però soprattutto il pensiero dell’allenatore (che ha perso in un colpo Hakimi e Lukaku per questioni di bilancio) conta. Se l’Inter volesse affondare per Thuram, potrebbe farlo in qualsiasi minuto, quindi la pista va tenuta certamente in piedi. Ma sta lavorando ai fianchi, tramite l’agente Lucci, per arrivare alla soluzione Correa. Ecco perché la giornata di ieri va ricordata a futura memoria: può essere il famoso spartiacque, non manca molto per capire.

Foto: Instagram Correa