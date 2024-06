L’indiscrezione: Como, le ultime su Pau Lopez, Varane e Sensi

Il Como sta preparando un mercato in grande stile. Dopo aver chiuso le operazioni Dossena e Belotti, il club proverà ad andare avanti con Varane, il difensore svincolato dopo l’ultima esperienza con il Manchester United. Non è una situazione semplice, come spiegato ieri servirà tutto il carisma di Fabregas. Quando a Pau Lopez c’è fiducia di chiudere, ma serve il via libera dell’Olympique Marsiglia al prestito con diritto di riscatto, condizione oggi indispensabile per andare a dama. Aggiornamento su Sensi: a Fabregas piace molto, ma sulla parte economica bisogna trovare una quadratura che adesso non c’è.

Foto: Twitter Varane