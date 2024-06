Belotti e Dossena: tutto in 10 giorni, il Como al traguardo

Due trattative che vi abbiamo raccontato nei dettagli, anticipandovi i passaggi, e che adesso si avviano verso la definizione. Il Como a un passo da Andrea Belotti e Alberto Dossena, un doppio colpo importante per il ritorno in Serie A. Sul Gallo in uscita dalla Roma il Como c’era già con forza, esattamente come stava seguendo Sensi a parametro zero, adesso si prepara ad accoglierlo. Qualche giorno fa la svolta anticipata sul difensore in uscita dal Cagliari, avevamo dato anche le cifre (7-8 milioni più bonus, confermato). Ora il Como si appresta a raccogliere i frutti del lavoro sul mercato.

