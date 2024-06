L’indiscrezione: Como, no a Sanchez. Piacciono Belotti e Sensi

Il Como farà un mercato importante, nel rispetto di una proprietà ricca e che non vuole sfigurare in Serie A. Si è parlerò anche di Alexis Sanchez tra gli obiettivi, possiamo togliere questo nome dalla lista anche se l’attaccante non disdegnerebbe una nuova esperienza in Italia. Piacciono, invece, sia il centrocampista Stefano Sensi che l’attaccante Andrea Belotti, due piste che andranno seguite con attenzione.

