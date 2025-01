L’indiscrezione: Casadei-Lazio, giornata interlocutoria. Il Torino pensa sempre al rilancio

Cesare Casadei e il suo futuro, alle spalle una giornata interlocutoria. La Lazio ha continuato a lavorarci, consapevole che il Chelsea è alle prese con altre 8-10 situazioni in contemporanea tra entrate e uscite. Soprattutto con un solo slot utile per i prestiti. Abbiamo detto e ripetiamo: la tempistica è importante e sarebbe fondamentale chiudere al più presto, avevamo indicato 24-48 ore (scadenza martedì) per evitare spifferi e rilanci. La Lazio era arrivata a 13 milioni, aveva avuto il via libera per tramutare in bonus i due milioni ulteriori che il Chelsea chiede per dare il via libera. E anche una percentuale su futura vendita che dipende molto dalla base fissa sul cartellino. Ovviamente più offri e minore sarà la percentuale. Oggi la Lazio ha messo Casadei in cima alla lista per il centrocampo, ma non ha chiuso. E abbiamo ripetuto come trattative così contino solo al traguardo, ben oltre i tormentoni. Il Torino è dentro, non da oggi, e può preparare un ulteriore rilancio, magari migliorando la base fissa e abbassando la percentuale da futura vendita. Il gradimento di Casadei è per entrambi i club, un po’ più per la Lazio se dipendesse da lui. Ma il gradimento non conta se non trovi l’accordo con il Chelsea, quindi il Torino si sente legittimamente in corsa.

Foto: Instagram Casadei