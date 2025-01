Esclusiva: Lazio, incontro in corso per Casadei. E su Belahyane…

La Lazio vuole prendere un centrocampista. Jacopo Fazzini è un’operazione in stand-by e vedremo se ci saranno ancora margini di manovra con l’Empoli. Ma ci sono altre novità: in questi minuti è in corso un incontro tra Lotito e gli agenti di Casadei. Il centrocampista di proprietà del Chelsea era stato sondato dalla Lazio nell’estate 2023 ma non c’erano margini, adesso è tornato attuali e vedremo gli sviluppi. Casadei era stato solo sondato dal Napoli, piace al Torino ma la Lazio c’è. Il club biancoceleste nelle ultime ore si è informato anche su Reda Belahyane, un profilo segnalato circa un mese fa e che piace a tanti sia in Italia (Milan) che all’estero (Marsiglia). Per il classe 2004, che non finirebbe in lista, la Lazio offrirebbe al Verona la stessa formula proposta per Fazzini.

Foto: Instagram Casadei