Il retroscena: Casadei non scarta il Torino, ma aspetta la Lazio

Cesare Casadei non scarta certo il Torino, ma se dovesse scegliere preferirebbe la Lazio. Solo conferme su quanto vi avevamo anticipato nella giornata di giovedì: la Lazio ha offerto 13 milioni al Chelsea, si sta lavorando sulle modalità di pagamento. Il Chelsea, anche questo passaggio è confermato, non intende cederlo in prestito ma a titolo definitivo. Si può chiudere per 15 milioni, anche questa notizia vecchia, due in più rispetto alla proposta della Lazio che sta cercando di tramutare i due milioni che mancano in bonus. Se arrivasse una cessione, la Lazio avrebbe possibilità di entrare ancora di più nel vivo, ma non ci sono dubbi sul fatto che sia sul pezzo per il centrocampista 2003 e che abbia messo per ora in stand-by le altre piste. Il Torino è assolutamente in corsa, un concetto che va ribadito, ma a parità di condizioni Casadei preferirebbe la Lazio. E il discorso ha una sintesi semplice: dopo aver puntualizzato i suddetti discorsi, conta arrivare agli accordi definitivi con il Chelsea.

Foto: Instagram Casadei