Tutto confermato: Pellè-Parma sì, Callejon resta a Firenze

Josè Maria Callejòn non lascerà la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il giocatore spagnolo, ex Napoli, era stato contattato in mattinata dal Granada e qualche ora fa dal Parma, ma la compagine viola ha fatto muro, come detto qualche ora fa.

Parma che quindi si defila e chiude con Graziano Pellè. Come avevamo riportato, l’attaccante, reduce dall’esperienza in Cina, sta per tornare in Serie A. Accordo fino a giugno con opzione per un altro anno, manca solo l’ufficialità.

Foto: Twitter Fiorentina