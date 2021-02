Esclusiva: Parma-Callejon no. Scamacca in stand-by. Più Pellè di Eder

Il Parma è alla ricerca disperata di un attaccante. Stand-by per Scamacca, malgrado il recente incontro con il suo agente, non dipende dall’offerta ma anche dal via libera del Genoa. Non ci sono tracce per Callejon che non lascerà la Fiorentina, il tentativo per Eder fin qui non ha dato sbocchi perché lo Jiangsu per ora non lo libera, malgrado la sua volontà. Così resta in piedi Pellè che è svincolato e più semplice da prendere.

Foto: Twitter Genoa