Il Cagliari cerca un attaccante, come già detto prima, i sardi pensano ad Inglese dal Parma, ma potrebbe esserci movimento anche in uscita: come riportato da Sportitalia alle 15.30 il Genoa ha fatto un sondaggio per Alberto Cerri. Niang è proiettato verso il Bologna, Pellè rimane una pista percorribile dal Parma, resta in stand-by Scamacca.

Foto: zimbio