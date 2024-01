Esclusiva: Ruben Vargas, forte scatto Fiorentina. Gil non è in lista

La Fiorentina cerca un esterno offensivo, il nome a sorpresa è Ruben Vargas. Soprattutto: non il nome di una lista, ma il nome che può guadagnare presto la pole. Stiamo parlando di Ruben Vargas, nazionale svizzero classe 1998 in forza all’Augsburg e con un contratto in scadenza nel 2025. La Fiorentina ha fatto uno scatto forte, la valutazione è di circa 7 milioni e le relazioni molto positive. Cresciuto con il Lucerna, Vargas è in Germania dall’estate 2019 e ora si sente pronto per un definitivo salto di qualità. Non ci sono riscontri su Gil del Tottenham, mai un obiettivo concreto della Fiorentina. I viola hanno pensato a Ngonge e ora possono virare decisamente su Vargas…

Foto: sito ufficiale Augsburg