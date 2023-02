L’indiscrezione: Borini-Besiktas, la decisione entro mercoledì

Il Karagumruk ha accettato la proposta del Besiktas per Fabio Borini, ricordiamo che c’era una clausola da due milioni per la Turchia e tra i due club c’è già un’intesa. Ma l’ultima parola spetta a Fabio Borini che ha comunque un contratto in scadenza e potrebbe anche decidere di aspettare giugno per scegliere una soluzione diversa a parametro zero. A Borini hanno proposto il doppio rispetto a quanto guadagna oggi, quindi la tentazione c’è. Ma la riposta definitiva ancora non c’è e dovrebbe arrivare entro mercoledì. Il mercato in Turchia chiuderà entro fine settimana, era stata concessa una proroga di 10 giorni per i noti eventi rispetto alla chiusura fissata per lo scorso 8 febbraio.

Foto: Instagram Borini