Il retroscena: Borini e la clausola. Le sirene Besiktas e Galatasaray

Fabio Borini sta facendo molto bene in Turchia, protagonista assoluto con il Karagumruk. Accostato a diversi club italiani, il contratto è in scadenza, nessuno fin qui ha deciso di pagare la clausola di 2 milioni. La stessa clausola che, per la Turchia, sale di 500 mila euro per un totale 2,5 milioni: Besiktas e Galatasaray sono alla finestra con la possibilità di intervenire negli ultimi giorni di mercato.

Foto: Instagram Borini