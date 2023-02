Esclusiva: Borini, trattativa con il Besiktas. I dettagli

Il mercato in Turchia ha avuto una proroga di dieci giorni per i noti e dolorosi fatti. E Fabio Borini può ancora lasciare il Karagumruk dove è stato, fin qui, grande protagonista. Il Besiktas è uscito alla scoperto dopo i sondaggi che vi avevamo raccontato prima della fine di gennaio. C’è una clausola di circa 2 milioni da pagare, il Besiktas vuole chiudere e ha offerto all’attaccante in scadenza il doppio dell’ingaggio attuale più bonus. L’ultima parola spetta a Borini che sta valutando, il Besiktas è già vicino all’accordo con il Karagumruk.

Foto: Instagram Borini