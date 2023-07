L’indiscrezione: Berardi, la possibile offerta Lazio. E il balletto Carnevali-Lotito

Su Domenico Berardi c’è chi pensa di sapere tutto quando in realtà millanta. Sono quello che a metà giugno si sono accorti di lui, lo hanno mandato alla Lazio. Dimenticando quanto era accaduto nel maggio precedente e anche prima. Maurizio Sarri insegue Berardi da due anni, quando non c’era traccia di alcun tipo di accostamento. A quei tempi era impossibile. E dice la verità Carnevali quando sostiene che “fino a qualche giorno fa Lotito non me lo aveva chiesto, se è interessato non ne parlo sui giornali”, commentando le recenti dichiarazioni del presidente della Lazio. In realtà è andata proprio così, quando si sono incontrati non ne hanno parlato, per questo motivo Carnevali ha voluto rispondere ufficialmente. Ma alla Lazio piace da sempre, Berardi è la prima scelta di Sarri, ieri sera abbiamo aggiunto che ci sono stati i primi contatti con l’agente. Sì, i primi dopo i precedenti contatti sotterranei. Il Sassuolo valuta l’esterno offensivo 20 milioni poi 5 di bonus. La Lazio potrebbe mettere sul tavolo 17-18 milioni più il cartellino di Cancellieri più bonus. E in questo modo si raggiungerebbe, forse si scavalcherebbe quota 25 milioni. Situazione da seguire.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo