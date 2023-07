Mitchel Bakker sarà un nuovo esterno dell’Atalanta. Oggi vi abbiamo dato tutti i dettagli, 10 milioni al Bayer Leverkusen e quadriennale per il 23enne che sarà il nuovo padrone della corsia mancina. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l’operazione in stato avanzato, le visite sono state programmate per domani ma potrebbero slittare a venerdì.

Foto: Twitter Bayer Leverkusen