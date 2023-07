L’indiscrezione: Bakker-Atalanta solo conferme. E domani fa le visite anche Kolasinac

Mitchel Bakker è un nuovo esterno dell‘Atalanta, come vi avevamo anticipato diversi giorni fa. La trattativa per il classe 2000 era già entrata nel vivo. Nelle ultime ore è stata definita. Operazione da circa 10 milioni, contratto di 4 anni per Bakker che domani sarà a Bergamo per le visite. Nelle prossime ore è atteso anche Sead Kolasinac, svincolato, dopo le’serienza al Marsiglia. Il suo ruolo, come anticipato, sarà quello di fare il braccetto difensivo. E Bakker sarà invece il rinforzo per la fascia sinistra.

#Bakker all’#Atalanta è fatta. Operazione da 10 milioni. Domani visite — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 5, 2023

Foto: twitter Bayer Leverkusen