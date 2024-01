Lecco-Ndoj, tutto confermato. Beretta-Frigerio, nuovi contatti

Il Lecco è sempre più protagonista nella sessione invernale di calciomercato. La trattativa per il centrocampista Emanuele Ndoj, già raccontata diversi giorni fa, è sempre calda, serve soltanto che il diretto interessato trovi gli accordi definitivi per liberarsi dal Brescia. Esattamente com’è in piedi la doppia trattativa con il Foggia, già svelata, per la mezzala Frigerio e per l’attaccante Beretta.

Foto: Instagram Brescia