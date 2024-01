﻿L’indiscrezione: Lecco, filo diretto con il Foggia per Frigerio e Beretta

Il Lecco si muove per rafforzare la squadra. È in corso un dialogo con il Foggia che può portare a una doppia operazione: ci riferiamo al centrocampista Marco Frigerio, classe 2001, e all’attaccante Giacomo Beretta, classe 1982. Il discorso potrebbe allargarsi ulteriormente, ma sono questi i due obiettivi. Frigerio è in scadenza, piace anche a Reggiana e Sudtirol che lo stanno seguendo – come raccontato – dalla scorsa estate.

Foto: logo Lecco