Il Lecco cerca un centrocampista centrale e ha messo gli occhi su Emanuele Ndoj, classe 1997, in scadenza di contratto con il Brescia. È un obiettivo concreto anche per motivi tattici, visto che è un centrale contrariamente a Frigerio del Foggia che – come raccontato – piace molto (non solo al Lecco) ma che ha caratteristiche diverse. E ora il Lecco vira su Ndoj…

Foto: Instagram Brescia