L’Atletico Madrid, Kean e quei dialoghi con la Juve di due mesi fa per De Paul

Moise Kean ha messo l’Atletico Madrid in cima alla sua lista da sabato scorso, un’autentica sorpresa, e adesso confida di essere accontentato. Due sere fa abbiano aggiunto che avrebbe aspettato solo l’Atletico, ieri che la formula è quella del prestito secco oneroso, molto presto ci saranno contatti tra Juve e Atletico. E non è la prima volta visto che circa due mesi fa vi avevamo parlato del forte gradimento di Allegri per De Paul, l’allenatore era alla ricerca di una mezzala con quelle caratteristiche e con la profonda conoscenza del campionato italiano. Per l’argentino avrebbe sciolto qualsiasi riserva a gennaio, non per tutti i nomi inglesi accostati – spesso senza un perché – alla Juve. Ma l’Atletico, impegnato su più fronti, non ha inteso privarsi di De Paul che può sempre essere un obiettivo bianconero per il futuro. Intanto, Juve e Atletico andranno avanti per chiudere Kean…

Foto: twitter Juventus