Il retroscena: Kean vuole aspettare la decisione dell’Atletico Madrid

Moise Kean è in uscita, la Juve non si opporrà a un suo trasferimento in prestito, magari dopo aver rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Kean aveva aperto a una seconda parte di stagione in Serie A, non a caso ci aveva provato con forza il Monza ma anche la Fiorentina si era messa alla finestra. Poi, però, preferisce aspettare una pista estera, è molto allettato dall’Atletico Madrid come vi abbiamo anticipato sabato, una situazione collegata a Depay sempre alle prese con problemi fisici. Non escludiamo altre piste estere, ma l’Atletico alletta non poco Moise, le candidate italiane tornerebbe in corsa soltanto in caso di naufragio delle trattative all’estero e quindi non vanno completamente escluse.

Foto: Instagram Juventus