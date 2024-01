Esclusiva: Kean-Atletico Madrid, la richiesta della Juve

Moise Kean viaggia velocemente verso l’Atletico Madrid, una sorpresa materializzatasi sabato scorso e che sta portando a una svolta. Kean ha messo l’Atletico Madrid in cima a qualsiasi preferenza, per questo motivo ha chiesto tempo a tutti i club, Serie A compresa, che lo hanno cercato nelle ultime settimane. La Juve lo libera in prestito secco oneroso e non sono andati avanti fin qui i negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Condizioni che l’Atletico Madrid dovrebbe accettare, previsto un contatto diretto tra i club, Simeone ha dato parere molto favorevole per l’arrivo di Kean.

Foto: Instagram Juventus