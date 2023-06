L’agente di Parisi conferma: “La Juve lo ha sempre seguito, alla Lazio piace molto”

Dopo due grandi stagioni in crescita all’Empoli, il terzino Fabiano Parisi è pronto per fare il salto. Sulle sue tracce, come vi avevamo già raccontato, ci sono Lazio e Juventus. Ospite negli studi di Sportitalia, il suo agente, Mario Giuffredi, ha così parlato del suo futuro, confermando l’interesse dei due club citati, partendo dai bianconeri: “Dovrebbe andare via da Empoli, è ancora troppo presto per definire la destinazione però. Abbiamo alcune trattative in corso. Juventus in pole? Alla Juve Parisi piace, ma poi le trattative sono un’altra cosa. Per il momento è solo un gradimento”. E sui biancocelesti: “Ha degli estimatori, vedremo nelle prossime settimane.”

Foto: Twitter Empoli